Racende lachgasgebruiker verdacht van poging doodslag, voetgangers sprongen maar nét op tijd weg

Elke week meldingen van illegaal grofvuil in Delft, maar in vijf jaar is er geen enkele boete uitgeschre­ven

Na het weekend is het vaste prik aan de Rotterdamseweg. Marco Rietveld kijkt er nauwelijks meer van op dat er bij de ondergrondse containers in zijn straat weer een compleet huisraad is neergezet. De gemeente Delft wil mensen beter gaan inlichten over de afvalregels, want ze hiervoor bekeuren is een ‘kansarme’ missie.

14 oktober