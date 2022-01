Racetalent Tijmen (18) maakt debuut in 24 uur van Daytona en gaat voor plek in top-3

Soms kan het snel gaan. Autocoureur Tijmen van der Helm (18) maakt, na zijn opwachting te hebben gemaakt in de Formule 3, nu ook zijn debuut in de 24 uur van Daytona in de Verenigde Staten. Hij legt de lat gelijk hoog: het talent gaat voor een plek in de top-3.

Naast de 24 uur van Le Mans en de 12 uur van Sebring is de race in Noord-Amerika de derde grote uithoudingsrace binnen de autosport. In Daytona staat een volledige dag onafgebroken racen op het programma. De wedstrijd is vooral spannend en uitdagend omdat er ‘s nachts wordt gereden. De 24 uur van Daytona begint zaterdag om 21.40 uur Nederlandse tijd.

Tijmen van der Helm trad in het najaar ook toe tot de Formule 3-klasse. De prestigieuze Formule 1 waarin ook Max Verstappen uitkomt, is zijn uiteindelijke doel. Agressief, aanvallend, maar altijd beheerst. Zo beschrijft Tijmen zijn rijstijl. ,,Je loopt risico’s als je rijdt, maar dat heeft me nooit iets gedaan. Ook niet toen ik als jong kind mijn debuut maakte als karter op de baan”, liet hij eerder in een interview optekenen.

Salto

Crashes heeft hij ondanks zijn jeugdige leeftijd al meegemaakt. ,,Een keer botste een raceauto zo vol achterop me, maakte hij een salto in de lucht en landde hij voor mijn wagen. Een andere keer brak ik mijn pols. Dat is part of the game. Als je bang bent uitgevallen, dan moet je maar een andere sport kiezen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.