Ravage op Zuidwal: auto ramt verkeerspalen en slaat om

David werd bij kassa uit rij geplukt en onterecht beschul­digd van diefstal: ‘Was zo beschamend’

David Bediako wilde net voor kerst bij de Douglas vier parfums kopen. Tot afrekenen kwam het niet: een beveiliger trok ’m uit de rij, want dit was niet de eerste keer dat ‘ze’ hem hadden zien stelen, zei hij, met steun van andere winkelmedewerkers. Anderhalf uur zat Bediako (23) vast. Onterecht, zo bleek. Maar in plaats van excuses, kreeg hij een winkelverbod.

24 januari