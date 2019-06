Recept bij ziekenhuizen voortaan digitaal

Het is niet compleet nieuw bij Reinier de Graaf. Artsen hadden al de mogelijkheid om een digitaal recept door te sturen naar de apotheek. Alleen kon dit niet ondertekend worden, waardoor de patiënt toch een papieren recept meekreeg. Nu geldt het digitale recept als volwaardig.

Longarts Ton van der Looi ziet alleen maar voordelen. Hij mocht het systeem, samen met twee apotheken, testen. 'De patiënt kan het papieren recept niet meer vergeten en de apotheek kan het medicatievoorschrift alvast voorbereiden, waardoor de wachttijden korter worden. Minder papier is ook beter voor het milieu.'

Dit jaar nog zullen er minder papieren recepten uitgeschreven worden. Het doel voor 2019 is om minimaal 30 procent van de voorgeschreven recepten digitaal te gaan versturen.

