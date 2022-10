Rechter geeft gemeente Midden-Delfland gelijk: 8 containers mogen gewoon voor en naast woning staan

Automobi­list slaat over de kop na ongeluk in Delft, zwaarge­wond slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

Een automobilist is zaterdagnacht over de kop geslagen met zijn voertuig na een botsing tegen een boom op de Prinses Beatrixlaan in Delft. Het slachtoffer is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

23 oktober