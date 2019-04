Rechter: schutter die zes mensen doodde in ’t Koetsiertje in Delft had gratie moeten krijgen

Het gerechtshof had namelijk eerder een positief advies gegeven over het gratieverzoek van Y. Volgens de kortgedingrechter had de Staat dat advies van het hof, dat ‘leidend’ is, alleen in bijzondere omstandigheden mogen negeren. Die omstandigheden zijn er niet, aldus de kortgedingrechter. De rechter vindt dat de afwijzing van het gratieverzoek in strijd is met het Europees recht én met afspraken die eerder zijn gemaakt met Y. en de tbs-kliniek.



Y. probeert al jarenlang onder de levenslange celstraf uit te komen. In 2001 werd Y. vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een tbs-kliniek. In rechtszaken wist hij af te dwingen dat hij op verlof mocht. Sinds enige tijd mag hij ook onder toezicht buiten de kliniek wonen, bij zijn gezin. Voor Cevdet Y. is dat niet voldoende. Hij wil weer helemaal vrij man zijn, zodat hij met zijn vrouw kan terugkeren naar Turkije.



Drie weken geleden eiste zijn advocaat in een kort geding bij de Haagse rechtbank dat Y. gratie krijgt. De kortgedingrechter zegt nu dat de staat een nieuwe beslissing moet nemen over het gratieverzoek.



