Rechtszaak tegen de zoon van de vermoorde Delftse Mona Baartmans begint

VIDEO Tjerk Dijkshoorn (15) vangt zeldzame witte mol

9:52 Tjerk Dijkshoorn (15) is niet zo geïnteresseerd in wíe de mol is, maar wél wáár die zich bevindt. De jongste mollenvanger van Maasland ving er de afgelopen drie maanden meer dan 140 en had onlangs een wel héél bijzonder exemplaar in één van zijn klemmen: een albinomol.