Nostal­gisch natuurbad opnieuw decor voor Nederland­se speelfilm: ‘Amper veranderd in 100 jaar’

Alsof je in een andere tijd binnenstapt: zo voelt het betreden van natuurbad De Put. De wapperende vlag bij de ingang van de Rijswijkse Zwemvereniging vertelt dat deze plek al honderd jaar oud is. ,,Van onze vaste bezoekers mogen we niks veranderen”, zegt vrijwillig beheerder Ed van Mosel.