Regenbuien, maar soms ook zon in Delft vandaag

Buurt zit vol vragen over mogelijke komst azc in Den Hoorn: ‘Gemeente blinkt uit in stilzwij­gen’

In de supermarkt en op straat gaat het erover: de komst van 225 asielzoekers in Midden-Delfland. Buurtbewoners zitten vol vragen over het grootschalige asielzoekerscentrum dat straks mogelijk in Den Hoorn verrijst.