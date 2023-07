Sharol werd met huilend kind opgesloten toen ze sushi vergat te scannen: ‘Ik ken jouw soort, zei de beveiliger’

Supermarkten klagen steen en been over het groeiende aantal winkeldiefstallen. Met extra beveiliging pogen ze dat een halt toe te roepen. De harde aanpak kent echter ook een keerzijde, vertelt Sharol Hoogervorst. De Westlandse werd door een winkelier met een huilende peuter opgesloten op verdenking van winkeldiefstal. Pas na betaling van 181 euro mocht ze naar buiten. ,,Het was een misverstand. Maar omdat ik een kleurtje heb, kreeg ik het niet opgelost.”