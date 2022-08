Regio heeft moeite met onderbrengen statushouders: alleen in Delft en Wassenaar op schema

Gemeenten hielpen in de eerste zes maanden van het jaar gezamenlijk zo’n 12.000 voormalige asielzoekers aan onderdak. Volgens de taakstelling van het Rijk moesten dat er, inclusief achterstanden, eigenlijk 13.700 zijn. Dat blijkt uit een overzicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die cijfers waren al in juli bekend, maar zijn vanwege de huidige problematiek nu door ANP en LocalFocus in kaart gebracht.

Regio Den Haag

Kijken we naar de regio Den Haag dan is dit beeld niet anders, op twee gemeenten na en dat zijn Delft en Wassenaar. Zo moest Delft 76 statushouders van onderdak voorzien, het zijn er 85. Ook in Wassenaar eindigt men in de plus: de taak was 15, er zijn nu 24 statushouders in een woning ondergebracht.