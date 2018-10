Regio15: Neergeschoten verdachte Breestraat overleden

De politie kreeg vanochtend een melding dat er een verdacht persoon met een wapen voor coffeeshop The Game stond. Toen agenten aankwamen in de straat, probeerden ze de verdachte neer te schieten. Ondanks de kogelregen, wist de verdachte te ontkomen met een scooter. ,,De verdachte is gevlucht nadat wij diegene probeerden aan te houden’’, zei een politiewoordvoerder vanochtend.



Volgens Regio15 - die de informatie heeft op basis van een aantal bronnen - zou de beschoten verdachte geraakt zijn en later in de ochtend voor de ingang van het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer zijn gereanimeerd en overleden. Hij zou daar zijn achtergelaten door iemand in een auto.