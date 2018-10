Regio15: Neergeschoten verdachte in Delft overleden

Maria van Jessekerk in teken van Mariahulde

9:43 In de Maria van Jessekerk wordt zaterdag 13 oktober om 15.00 uur een samenzang gehouden in het kader van de Mariahulde. In de Katholieke kerk is veel aandacht voor de moeder van Jezus. De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden en dan wordt aan haar extra veel aandacht besteed.