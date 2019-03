Regiogenoten op verkiesbare plaatsen: Zetel in de Staten? Ja, graag!

Anne Koning heeft wel de meest prominente plek van al deze kandidaten uit de regio. In Zuid-Holland, met 3,6 miljoen inwoners de belangrijkste provincie van Nederland, is zij lijsttrekker van de PvdA. De Delftse die in het verleden onder meer wethouder was, is voorzichtig optimistisch over de verkiezingen op 20 maart. ,,In 2017 kregen we een enorme draai om de oren, maar nu is het sentiment een stuk milder als het om de PvdA gaat.''