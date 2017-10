Reinier de Graaf begint wervingsactie hbo-verpleegkundigen

Samen met opleidingsinstituut Avans+ ontwikkelde Reinier de Graaf een anderhalf jaar durende hbo-opleiding voor mbo-opgeleide verpleegkundigen. De opleiding wordt volledig door het ziekenhuis betaald en wordt 'in company' gegeven - deelnemers volgende de opleiding in het ziekenhuis naast hun reguliere, betaalde werkzaamheden.



Teamleider beroepsopleidingen Iris Theeuwen van het Reinier de Graaf vult aan dat het ziekenhuis hiermee anticipeert op de in 2012 ingezette landelijke transitie naar het verhogen van het opleidingsniveau van verpleegkundigen. ,,Nu wordt dezelfde zorg nog gegeven door zowel mbo- als hbo-opgeleiden. Dat gaan we veranderen. In twee proeftuinen experimenteren we met een andere verdeling van taken, waarbij zo efficiënt mogelijk van elkaars expertises gebruik wordt gemaakt. Van de hbo'ers wordt verwacht dat ze regie pakken en zich meer richten op kwaliteitszorg, onderzoek en coaching. Samen met de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) in Rotterdam onderzoeken we waar precies de verschillen liggen." Voor de mbo'ers zal er in de praktijk niet zoveel veranderen, anders dan dat zij van een aantal taken worden verlost. Hilders: ,, We hebben nog altijd een groot aantal mbo'ers nodig. Zij zijn het die elke dag de patiënt intensief meemaken."



Martin Wolf (32) volgt sinds september vorig jaar de verkorte hbo-opleiding, naast zijn werk als verpleger in het ziekenhuis. ,,In 2012 heb ik voor een carrièreswitch gekozen. Ik had hbo integrale veiligheid gedaan en werkte een tijdje in die sector. De praktijk was dat ik lange dagen achter mijn laptop veiligheidsplannen zat te schrijven en mijn sociale ei niet kwijt kon. Mijn moeder, die ook bij Reinier de Graaf werkt, wees mij op een vacature bij het ziekenhuis waarbij je tegelijk een mbo-opleiding kon volgen via ROC Mondriaan. Nadat ik die heb afgemaakt ben ik doorgegaan met de hbo. Het is een intensief traject, maar wel erg leuk. En ik kan mijn kennis over veiligheid ook gebruiken; die speelt ook in het ziekenhuis een steeds grotere rol."