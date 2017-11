'Reinier de Graaf' per bus maanden lastig bereikbaar

Met name mensen uit Westland en Den Haag zuidwest moeten rekening houden met langere reistijden, zo waarschuwt Connexxion. De buslijnen 32 en 37 rijden in de periode van 10 december tot eind maart 2018 volgens een omleidingsroute. Ze gaan tijdelijk via de Hoornseweg in plaats van de Reinier de Graafweg. Daarom kunnen ze niet stoppen bij de vaste haltes: Revalidatiecentrum, Reinier de Graaf ziekenhuis en Schoolstraat. De vervangende haltes zijn RK Kerk, Hoornseweg en Westlandseweg.