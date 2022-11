Reinier de Graaf ziekenhuis is weer zelfstandig; uitspraak rechter maakt einde aan slepend conflict

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft kan versneld verder als zelfstandig ziekenhuis. Directeur Carina Hilders had dat verzoek via een rechtszaak bij de Ondernemingskamer afgedwongen, nadat besprekingen over een splitsing met het Haagse HagaZiekenhuis en het LangeLand uit Zoetermeer eerder in een impasse waren beland.