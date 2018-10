Reinier de Graaf Ziekenhuis peilt hoe vrouwen bevalling ervaren

Sasha (9) uit Wit-Rus­land heeft de tijd van zijn leven bij Westlands gezin

12:01 Het is een bijzondere tijd in huize Van Rossum in Monster. Zeven weken lang hebben vader Henk (53) en moeder Jenny (47) behalve zoons Rick (14) en Mike (11) de 9-jarige Sasha uit Wit-Rusland over de vloer.