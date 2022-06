Reken in Delftse stadsbus vanaf deze week ook af met contactloze betaalpas of creditcard

EBS introduceert OVpay in Delft. Dat betekent dat reizigers vanaf deze week in de stadsbussen van de vervoerder ook kunnen in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard, ook op hun mobiel.

Reizen met een betaalpas werkt eigenlijk op dezelfde manier als de OV-chipkaart. Een reiziger checkt in met een contactloze betaalpas of op een mobiel en start de reis. Bij het verlaten van de bus checkt de passagier uit met dezelfde betaalpas. De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.

De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven. Het bedrag is zichtbaar voor de reiziger op het betaaloverzicht van de betreffende bank of creditcardverstrekker. Passagiers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op deze website de code in te vullen die is vermeld in het betaaloverzicht met de omschrijving NLOV.

Welke betaalpas

Reizigers kunnen voor het in- en uitchecken een betaalpas gebruiken van ABN AMRO, SNS Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS. Ook met een creditcard van Mastercard of Visa (uitgegeven door ICS) is het mogelijk te betalen. De nieuwe methode is in elk geval mogelijk op de volgende buslijnen: 53 (Rijswijk-Delft), 60 (Delft-Ypenburg-Nootdorp metro), 61 (Delft-Kuyperwijk-Rijswijk), 62 (Delft-Delfgauw), 63 (Station-Ikea-Delftse Hout), 64 (Station-Tanthof) en 69 (Station-TU Campus).

Delft is de eerste stad in de Haagse regio waar OVpay wordt geïntroduceerd. Na Lelystad, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek en Zwolle is dit de vijfde regio in Nederland waar dit mogelijk wordt.

Let op: gebruik de juiste kaart! Net als bij contactloos betalen in de supermarkt moet de reiziger de juiste kaart voor de kaartlezer houden. Nu houden sommige mensen hun portemonnee of telefoonhoesje met een betaalpas, creditcard en een OV-chipkaart voor de lezer. Daarmee kan het gebeuren dat de reiskosten niet worden verrekend via de OV-chipkaart, maar van de bankrekening worden afgeschreven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.