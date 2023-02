Rekken onder Station Delft zitten overvol: ‘Vergeten en gedumpte fietsen worden maar niet weggehaald’

Italo oubollig? Welnee, deze liefheb­bers laten de vrolijke disco van de jaren 80 herleven in Delft

Italo disco. Het was een hype in de jaren 80. Waar het genre in sommige landen hoge noteringen haalde, lukte dat in Nederland niet. Toch was de muziek een kleine tien jaar razend populair in discotheken in de regio. Voor de zelfbenoemde ‘Italo-puristen’ Michael Halve en Dennis van den Berg reden om die avonden van toen te laten terugkeren in Delft.

6 februari