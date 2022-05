René wordt stadspredikant van Delft: ‘Van deur tot deur het geloof verkondigen is niet mijn stijl’

met video Gaat George Clooney in dit Nederland­se stadje wonen? ‘Écht een giller’

Ze weten het zeker, acteur George Clooney is binnenkort hun wereldberoemde buurman. Voor 2,6 miljoen euro bezit hij een buitenhuis in de duurste straat van een Nederlands stadje. ,,Wij kwamen hier in de Albert Heijn ook de dochter van Poetin tegen, dus waarom zou dit niet waar zijn?”

