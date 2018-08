Renovatie huizen Heilige Land kost 7 miljoen: Woonbron vindt het te duur

Haagse sin­ger-songwriter Sean Christop­her stapt uit schaduw

15 augustus Sean Christopher komt uit Den Haag, woont in Bristol, heeft zijn platenlabel in Stockholm en heeft succes in Duitsland. De 35-jarige muzikant is even terug in zijn geboortestad. Met zijn onafscheidelijke hond Ollie. 'Thuis werd veel geluisterd naar The Beatles en popmuziek uit de jaren 70.'