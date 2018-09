'Richt noodfonds op voor geïntimideerde horeca'

Ruim tien geweldsincidenten deden zich de afgelopen maanden voor bij horecazaken, blijkt uit een inventarisatie van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Met name in de grote steden in de Randstad, maar ook daarbuiten", zegt voorzitter Robèr Willemsen. ,,Het is gelukkig niet elke week raak, maar ik durf ook niet met 100 procent zekerheid te stellen dat we alle incidenten kennen.



,,De ondernemers die getroffen worden, reageren vol ongeloof. Zij vragen zich af welke bedoelingen er achter de geweldsincidenten zitten. Zijn ze persoonlijk tegen de ondernemers gericht of zijn ze bedoeld om de club of coffeeshop voor langere periode te laten sluiten?"



In de meeste gevallen gaat een burgemeester namelijk over tot sluiting van de horecagelegenheid, voor enkele weken of enkele maanden. De KHN pleit daarom voor een noodfonds voor ondernemers die hun zaak om deze reden gesloten zien worden en zelf niets met het geweld te maken hebben. ,,Het gaat om mkb'ers die vaak al hun geld in de zaak hebben gestoken. Zij vragen zich af hoe lang de sluiting duurt, of ze hun personeel nog wel kunnen betalen en natuurlijk wie hen dit aandoet.''



Door het sluiten van de getroffen ondernemingen lijkt het echter alsof kwaadwillenden beloond worden. ,,Het kan niet zo zijn dat een tactiek van mensen met slechte bedoelingen hierdoor in de hand wordt gewerkt. Als dit zou gebeuren bij een bloemenzaak of een theater in Den Haag, wordt die dan ook voor drie maanden gesloten? Ondernemers worden er hard door geraakt, lopen imagoschade op. Mensen vragen zich af of ze er nog wel naartoe moeten gaan en het werven van personeel wordt moeilijker."