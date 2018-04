Rijke streetfood in ongedwongen sfeer

Oud-bur­ge­mees­ter Van Walsum in 'Delft Vertelt'

11:28 Oud-burgemeester Huib van Walsum van Delft vertelt in de vierde editie van Delft Vertelt over de periode van 1985 tot 1997 dat hij zijn ambt in Delft bekleedde. Deze vierde editie wordt op 15 april gehouden in het Rietveldtheater.