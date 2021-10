Rijswijk gaat bouwen in ‘drassige driehoek’ Pasgeld, bewoners en natuurorganisaties geven verzet niet op

Poepende kinderen, schijtende ganzen en blauwalg, maar er zijn slechts twee buitenzwem­ba­den in de regio

17 augustus Poepende kinderen, schijtende ganzen, drukkende warmte en daardoor welig tierende blauwalg: alles wat je niet wilt als het gaat om zwemwater in de buitenlucht. En dan kun je als zwemliefhebber in deze regio ook nog bij slechts twee buitenbaden terecht: de Waterman in Wateringen en De Hoge Bomen in Naaldwijk. ,,Dit is écht veel te weinig.”