Rioolwerkers stuiten in Delft op kelder van Vermeer

Stadsarcheoloog Steven Jongma was er deze week als de kippen bij toen de vondst werd gedaan. ,,Bij graafwerkzaamheden is normaal de procedure dat Archeologie Delft de gelegenheid krijgt om de aangetroffen vondsten te documenteren. Direct daarna kunnen de werkzaamheden doorgaan. In dit geval zou er dwars door die historische muur worden geboord. In overleg met de projectleider is nu besloten pas op de plaats te maken. Deze fundamenten zijn bijna het enige dat in Delft aan Vermeer herinnert.”



Johannes Vermeer woont vanaf zijn negende in herberg Mechelen, waar zijn vader het gastheerschap combineert met een praktijk als kunsthandelaar. Vermeer verhuist na zijn huwelijk naar de Oude Lagendijk, maar erft de herberg in 1670 als zijn ouders zijn overleden. Veel plezier beleeft de schilder er niet aan. Nederland beleeft een rampzalige periode, waardoor de huizenprijzen in een vrije val raken. Als Vermeer in 1676 overlijdt, is zijn boedel vrijwel waardeloos. Mechelen wordt voor 960 gulden verkocht, wat ook destijds al een schijntje was.