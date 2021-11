Robotboten van Nederlands bedrijf meten en verbeteren waterkwaliteit

Om goed inzicht te krijgen in de staat van het grond- en oppervlaktewater zijn goede metingen onontbeerlijk. Traditionele metingen leveren echter niet altijd voldoende informatie op en zijn behoorlijk kostbaar. Het monitoren van waterkwaliteit gebeurt nu nog op een manier die je ouderwets zou kunnen noemen. Het is mensenwerk waarbij personen in een bootje stappen, monsters van het water nemen, die vervolgens naar een laboratorium brengen en daar analyseren. Ook zijn er in bepaalde wateren vaste meetpunten waar de waterkwaliteit wordt gemeten. ,,Maar dat is natuurlijk heel lokaal en zegt feitelijk alleen iets over die specifieke plek en niet per se over de rest van het water”, zegt CEO Calvin Terpstra van Krill.