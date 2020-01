Rode eekhoorn, ijsbeer, walvis: Kunst van Delftse Tim (34) te zien in Utrecht en Den Haag

Bewoners Reigerflat moeten nog even wachten op groot onderhoud: ‘Eerst kijken of het duurzamer kan’

11:00 Flat de Reiger aan de Papsouwselaan in Poptahof van woningcorporatie Woonbron maakt onderdeel uit van de onderzoeken naar een warmtenet in Delft. ,,De Reiger, met 99 woningen, is als enige niet meegenomen in ons groot onderhoud van flats in Poptahof, omdat we nog geen duidelijkheid hebben over hoe de toekomst van dit woongebouw eruit gaat zien”, laat Woonbron-directeur Mohamed Baba weten.