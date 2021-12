Rode kruizen boven A13 genegeerd: ‘Door politie deze kerst flink getrakteerd’

Video Zoektocht met politiehe­li­kop­ter in Delft na melding van vuurwapen, een verdachte aangehou­den

De politie is woensdagochtend uitgerukt naar de Poptahof Noord in Delft nadat er een melding was binnengekomen dat hier iemand zou rondlopen met een vuurwapen. Een politiehelikopter heeft langere tijd boven Delft gevlogen om mee te zoeken. Er is een verdachte aangehouden.

