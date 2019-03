Roep om vaccineren na plotselinge dood Amber: ‘Het is nog steeds onwerkelijk'

De onbezorgde puber is verdwenen. Was Sterre van de Bilt eerder een meisje dat overal voor in was en heel veel vrienden had, nu is ze voorzichtiger en bedachtzamer, zegt haar moeder Chris. Haar dochter is selectiever geworden in met wie ze omgaat. De jeugdige onbezonnenheid is weg. Veel te vroeg. Het omslagpunt daartoe is akelig nauwkeurig aan te wijzen: dinsdag 5 december 2017. Die nacht overleed Amber, de oudere zus van Sterre.



Sterre van de Bilt: ,,In het weekend hadden we hier thuis in Arnhem met familie Sinterklaas gevierd. Op zondag ging Amber voor het eerst eten bij de ouders van haar vriendje. Ze was heel blij. Ze had hem leren kennen in Delft. Daar studeerde ze bouwkunde. Ze was eerstejaars. Op zondagavond ging ze voor haar studie terug naar Delft. Op maandag was ze ziek. Ze had koorts, buikpijn en hoofdpijn en bleef daarom thuis. Het leek op griep. Op de app maakten we nog grapjes: 'Heb je een voedselvergiftiging opgelopen bij de ouders van je vriendje?' In de loop van de dag ging het wat beter, maar toen ze niet meer op appjes reageerde, werden mijn ouders ongerust. Hun onderbuikgevoel zei dat er iets niet goed was. Mijn vader reed 's avonds naar Delft om Amber op te halen. Hij reed direct door naar de huisartsenpost in Velp en die stuurde haar naar het ziekenhuis. Ze is zelf de huisartsenpost ingelopen, maar in de ambulance naar het ziekenhuis raakte ze in shock. Ze is nog twee uur gereanimeerd, maar dat hielp niet."