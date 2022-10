Rolcontainer en papiercontainer in de fik na onrust in Delftse wijk

Beroeps­rech­ter geeft Pijnacker-Noot­dorp gelijk: terecht dat sportende ambtenaar de zak kreeg

Steeds weer stapte hij op de elektrische dienstfiets om zich tijdens het werk in het zweet te werken in de sportschool. Dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp de sportende ambtenaar de laan uitstuurde is meer dan terecht. Zijn pogingen om het strafontslag aan te vechten strandden eerder deze week bij de hoogste beroepsrechter.

13 oktober