Ronald weet in een blik welke maat spijkerbroek je nodig hebt, maar Jeans Corner stopt: ‘Ik heb MS’

Te Werve, dat in 2018 nog tegen Ajax speelde, stond op omvallen, maar de club blijkt een kat met negen levens

Het had niet veel gescheeld of voetbalvereniging Te Werve was na 107 jaar uit het Haagse voetballandschap verdwenen. Maar inmiddels is bekend dat de voormalig bedrijfsclub van Shell tóch doorgaat. ,,Nee, het is nog niet voorbij. We zetten de schouders er weer onder.”