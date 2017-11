Rond ventje met broekmaat 36 is een grote meneer geworden

Quote Ik was vrij dik Mohammed Dada Vechtsportliefhebbers opgelet. Op 2 december wordt de kickbokswedstrijd van Mohammed Dadda uit Pijnacker tegen Appie Mouhdad in veertig landen live uitgezonden. Als pupil van de legendarische trainer Mike Polanen begint hij dan aan een nieuw hoofdstuk in een topsportcarrière die maar weinig mensen zagen aankomen.



Dadda was ooit een dik jongetje met twee beschermende broers die als een vader voor hem waren. Heel belangrijk voor zijn ontwikkeling was Redouan Koubini die vanuit jongerenwerk zijn inspiratiebron werd en hem hielp op weg naar een status als professioneel kickbokser. Nu worden zijn wedstrijden over de hele wereld uitgezonden en fungeert Mohammed Dadda uit Pijnacker zelf als rolmodel.

,,Ik was vrij dik", herinnert Mohammed Dadda zich de situatie van waaruit hij begon aan een rigoureus nieuw levenspad. ,,Ik woog 78 kilo, terwijl ik maar 1 meter 55 lang was. Een rond ventje met broekmaat 36. Nu heb ik vier maten kleiner."

Uitsmijter

Aan de hoge tafel in restaurant Fratelli in Pijnacker is het moeilijk voor te stellen. Dadda zit er comfortabel bij in zijn trainingspak. De uitsmijter die met zorg voor hem is bereid, heeft hij simpelweg nodig om het herstel van zijn spieren te bevorderen en heeft daarmee een totaal andere functie dan de grote bak patat die hij vroeger na elke voetbalwedstrijd verorberde. ,,Ik was op voetbal gegaan om gezonder te worden, maar het hielp niet echt. Toen ging ik meetrainen met een paar jongens uit de omgeving die aan kickboksen deden en kreeg ik met Redouan Koubini te maken."

Koubini was op dat moment al een kickbokser in de A-klasse en dus professional. ,,Het allerhoogste niveau", benadrukt Dadda. ,,Ik keek tegen hem op en tegelijkertijd zei hij tegen mij dat ik door moest gaan met kickboksen. Hij motiveerde me en behalve dat hij een voorbeeldfunctie voor mij was, werd hij een vriend en dat is hij nu nog steeds. Ik was altijd lid van dezelfde vereniging als Redouan, totdat ik zelf ook naar de A-klasse promoveerde. Sindsdien ben ik overgestapt naar Mike Polanen en trainen we niet meer samen. We hebben nog wel dagelijks contact en bellen met elkaar voor wedstrijden. Die band blijft voor altijd sterk."

Quote Ik heb drie ronden lang zwaar klappen gekregen. Ik maakte geen kans Mohammed Dada

Dadda lacht veelzeggend als hij terugdenkt aan zijn vroegste stappen in de ring. ,,Mijn eerste wedstrijd was nog in de jeugd. In de gewichtsklasse tot 76 kilogram. Ik vocht tegen een jongen uit Rotterdam die in tegenstelling tot mij heel afgetraind was. Hij was 1 meter 98 lang en toch even zwaar als ik. Ik was van tevoren zo zenuwachtig dat ik tijdens het intapen van mijn handen niet eens mijn armen hoog kon houden. Die hebben ze uiteindelijk maar op de rugleuning van een stoel gelegd, omdat er geen beginnen aan was. Ik heb drie ronden lang zwaar klappen gekregen. Ik maakte geen kans."

Stoppen

Zijn tweede en derde wedstrijd verliepen niet veel beter waardoor zijn bezorgde broers hem voorzichtig vroegen of hij niet beter met die wedstrijden kon stoppen. ,,Ze vonden het een beter idee als ik zou blijven trainen en het daar bij zou laten. Ik ben doorgegaan. Ik wilde per se aan iedereen laten zien dat ik het wél kon. Het grappige is dat ik bij de jeugd de slechtste was van een groepje van drie kickboksers. Ik kreeg pas de kans om wedstrijden te boksen als de andere twee niet konden. Uiteindelijk heb ik die jongens ingehaald en heb ik eerder de A-status gekregen dan zij."

Dadda wil nu zelf een voorbeeld zijn. ,,Ik werk voor Team4Talent. Dat is onderdeel van jongerenwerk. We geven gymlessen en buitenschoolse sportlessen aan kinderen. We brengen ze in aanraking met nieuwe sporten en koppelen ze aan verenigingen als ze enthousiast zijn. Het is heel belangrijk dat kinderen hun horizon verbreden, dat ze zelf ontdekken waar hun passie ligt en het vertrouwen krijgen dat ze daarvoor kunnen gaan. Als Redouan er niet was geweest, was ik misschien nooit gaan kickboksen."

Quote Ik ben altijd vooral een technische vechter geweest Mohammed Dada