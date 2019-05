Rondvliegend stuk zeil is oorzaak ernstig ongeluk A13

Het ongeval gebeurde op dinsdagmiddag 16 april rond 14.25 uur op de A13 in de richting van Rotterdam. Het zeil belandde onder een auto op de rechterrijstrook waardoor die in botsing kwam met een vrachtwagen. De politie wil weten van wie het zeil is en wil in contact komen met getuigen die het verkeersongeluk hebben zien gebeuren of het zeil hebben gezien.



De automobilist raakte bekneld in de auto en moest bevrijd worden door de brandweer. Het ongeval zorgde voor een verkeersinfarct.



