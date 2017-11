Rowin uit Delft kan fluiten naar zijn ruimtereis van 73.333 euro

Een droom, zo noemde de destijds 18-jarige student zijn aankoop die hij dankzij zijn familie kon doen. Rowin Hellings wilde niets liever dan in de voetsporen treden van astronauten Wubbo Ockels en André Kuipers. Die droom is nu in duigen gevallen. ,,Het is jammer. Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld, maar niet boos. Het is jammer dat het niet is gelukt, maar het bedrijf heeft niet expres gefaald. Ze doen dit niet met opzet. Ik lig er zelf niet wakker van en ga er zeker niet om huilen. Daar heb ik alleen mezelf mee. De mensen om mij heen tillen er iets zwaarder aan dan ikzelf. Zij zijn iets minder nuchter.’’



Rowin wist dat het een risico was. ,,Maar ik had toch niet verwacht dat het niet door zou gaan. Ik had er vertrouwen in dat het ging lukken. Wel wist ik al een tijdje dat het niet geweldig ging met het bedrijf en dat ze geldproblemen hadden.’’