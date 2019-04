Royaal is het mantra bij Pavarotti

De naam Pavarotti is in veel opzichten treffend voor dit restaurant in het oude treinstation. De zaak is minstens zo groot als het zangvolume en de buikomvang was van deze wereldberoemde operazanger uit Italië. Zonder moeite zong de man ook boven het geluid van een voorbij denderende intercity uit. Bovendien hield hij, behalve van voetbal en vrouwen, van héél véél eten. Zo schoof de corpulente Luciano Pavarotti volgens verhalen tijdens één maaltijd gemakkelijk twee kippen naar binnen.



Massa is ook van toepassing op dit nieuwe restaurant. Er zijn 450 plaatsen, nog eens 50 plaatsen in aanbouw en het terras telt straks 200 stoelen. Met zoveel couverts ligt vertraging bij het bedienen op de loer, zou je denken. Niets van dat al. We worden door een gastheer opgewacht in de stationshal, waar de oude loketten dienen als uitgiftepunt van de keuken, en naar een tafeltje gebracht. Voor we het weten staan drankjes en voorgerechten op tafel. Logistiek een knappe prestatie. Uitbater René Bogaart is dan ook wel wat gewend met horeca in Zoetermeer, Leidschendam, Leiden en Kijkduin. Zijn zoon Don- dat bekt lekker bij Pavarotti - heeft hier als jonkie de leiding en heeft goed opgelet bij pa.



Wat eten we? Onze voorgerechten zijn een salade met garnalen (gamberetti) en een bordje gerookte zalm. We drinken er bubbelwater en fiano, zachte witte wijn uit Salento, bij.