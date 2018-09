Royal Delft maakt zich geen zorgen om Brexit: 'Blijf bij je essentie'

Daarbij focust Royal Delft zich op het veranderen van het imago. ,,Vroeger vonden mensen ons Delfts blauw oubollig, vooral in Nederland. Ons aardewerk was iets voor oma's kast. We hebben daarom stevig ingezet op het moderniseren van het merk. We hebben sinds enkele jaren een Experience waar bezoekers de ontwikkeling en productie van Delfts blauw kunnen ervaren en een modern restaurant waar bezoekers van een lunch en high tea kunnen genieten. Bovendien zijn we voortdurend bezig met productinnovatie. We ontwikkelen onder andere servies met een eigentijdse uitstraling.''



Met die strategie wil Royal Delft meer jongeren en binnenlandse bezoekers trekken. ,,Dat is een groeimarkt. We zien de laatste jaren dat onze strategie zijn vruchten afwerpt. We krijgen steeds meer bezoek van jongere mensen en Nederlandse toeristen. Die groei willen we verder uitbouwen.''



Daarnaast mikt Royal Delft op de Chinese en de Amerikaanse markt. ,,Het is een kwestie van risicospreiding. De intercontinentale markt heeft voor ons meer potentieel dan de continentale markt, zowel wat aantal bezoekers betreft als de bestedingen per bezoeker. Amerikanen en Japanners geven per persoon fors meer uit in onze winkel dan Europeanen.''



Die strategie blijkt te werken. Royal Delft weet steeds meer opvarenden van Amerikaanse cruiseschepen te trekken. ,,Ze gaan niet meer alleen naar Amsterdam of Volendam, maar komen ook bewust naar onze Experience.''



Maakt Qing Marr-Li zich dan echt geen zorgen over de brexit? Ze schudt het hoofd. ,,Een aanslag, een aardbeving, de brexit, het kan allemaal gebeuren. Wij zorgen gewoon voor goede diensten en producten. Daarbij proberen we zo innovatief mogelijk te zijn. Maar we blijven bij onze kern. Mooi Delfts blauw met Nederlandse ambachtelijkheid gemaakt. Blijf bij je essentie, dat adviseer ik ieder bedrijf.''



