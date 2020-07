Ruik je een vieze lucht? Dat komt hierdoor

Column Als je vandaag je kop in het zand steekt, knars je morgen met je tanden

6:15 Dat had je Remkes nooit horen zeggen, laat staan Krikke of Van Aartsen - en Wim Deetman al helemáál niet: we gaan kijken of er een McDrive voor wiet kan komen. Jan van Zanen aan het woord.