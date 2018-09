Ruim 20 nieuwe tips over hoofdverdachte moordzaak Karel Pronk

Janssen staat inmiddels op de Nationale Opsporingslijst. De politie vermoedt dat hij in het buitenland is. De verdachte is 1.76 meter lang en heeft bruine ogen. Hij is te herkennen aan meerdere opvallende tattoo's, waaronder enkelen op zijn gezicht. Janssen staat ook wel bekend als Mick van der Laan of Mickey Janssen.