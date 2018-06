Ruim half uur vertraging op N211 door vrachtwagen met pech

Aantal WW-uitkerin­gen in Delft weer gedaald

9:05 Het aantal uitkeringstrekkers in Delft is in mei weer gedaald in vergelijking met februari: een daling met 33 naar 1498 uitkeringen (-2,2 procent). Gekeken naar de maand mei in 2017 is er zelfs sprake van een daling van 215 (-13 procent). In Midden-Delfland noteerde de gemeente in mei dit jaar 234 uitkeringstrekkers. Dat zijn er 9 minder dan in februari.