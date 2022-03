Ruimtereizen en havens uitpluizen: TU Delft komt met nieuwe minors

Jongens (16 en 17) steken slachtof­fer op klaarlich­te dag neer: ‘Wonder dat hij het heeft overleefd’

Na een ruzie op WhatsApp spraken een 16- en 17-jarige verdachte af met een andere jongen in de Koningstraat in Den Haag. Op klaarlichte dag staken zij het slachtoffer in de levendige straat in zijn borst en in zijn been. De twee verdachten stonden deze week voor de kinderrechter.

24 maart