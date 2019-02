Samer vindt weg in Nederland dankzij Delftse gastvrijheid

Marja en Robert Westhoff bouwden een onafhankelijke benedenverdieping voor hun zoontje Jules, met down syndroom, waar hij later semionafhankelijk kan wonen. Maar zo ver is het nog lang niet, de 11-jarige Jules is te druk met tekenfilmpjes op de I-pad en het wegwerken van plakjes cake om aan zelfstandig wonen te denken. Dus besloten zijn ouders de verdieping in de tussentijd op een nuttige manier te gebruiken. Via Takecarebnb kwamen ze in contact met Samer, een vluchteling uit Syrië die asielzoekerscentra maar al te graag verruilde voor Jules' verdieping.