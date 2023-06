Schaakclub die wereldberoemde spelers voortbracht raakt pand kwijt: ‘Knap lastig om locatie te vinden’

Peter (62) loopt weer dankzij dit kostbare apparaat: ‘Pap straalt weer, alsof hij de wereld aankan’

Zo’n zes jaar geleden onderging Peter de Koning (62) een operatie om de ziekte van Parkinson in te dammen. Het ging echter mis tijdens de ingreep, waardoor hij een hersenbloeding kreeg, verlamd raakte en in een rolstoel belandde. Met behulp van de Lokomat kan hij echter weer lopen. Alleen, er stond er tot voor kort maar eentje in Nederland die vrij te gebruiken is.