Scheidsrechter met een haviksblik op heuphoogte

Door zijn rolstoel kan Nino Neeleman niet naar binnen bij Bagels en Beans, maar dat deert hem niet. ,,Ik kan er veel last van hebben als ik wil, maar dat maakt mijn dag niet leuker." De zon schijnt op de Markt van Delft, de kerkklokken luiden en Neeleman is net uitgeroepen tot eerste verenigingsscheidsrechter van het jaar. ,,Ik kan erg in de put zitten omdat ik niet kan schaatsen, maar ik kan wel basketballen, dat is ook leuk.”



Omdat hij bij rolstoelbasketbalvereniging Arrows '81 weinig wedstrijden kon fluiten, klopte hij aan bij de valide basketbalvereniging DAS Delft. Daar werd hij met open armen ontvangen en kon hij meteen ook de jeugd coachen. ,,Bij hen riep dit eerst vragen op, maar ze hadden maar een keer een antwoord nodig. Daarna behandelden ze me als elke andere coach. Mijn hoogte maakt daarin geen verschil."