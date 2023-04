Schietincident in Delftse Wagenaarstraat, een persoon gewond

Let op: gemeente vraagt geen persoonlij­ke gegevens via WhatsApp, ga er dus niet op in!

Een aantal inwoners van Pijnacker-Nootdorp is zogenaamd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp benaderd over een achterstallige betaling. Maar de gemeente is géén afzender van deze berichten, zo is te lezen op de website van Pijnacker-Nootdorp.