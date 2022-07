Schoolfeest in Delft eindigt abrupt na melding: ‘Iemand zou rondlopen met vuurwapen’

Homohuwe­lijk in de kerk moet volgens dominee Jacob gewoon kunnen: ‘We kijken te veel naar heteronorm’

Een homohuwelijk in de kerk is anno 2022 nog steeds geen normale zaak. Zaterdag zeiden Cor Verbree en David Geermans ‘ja’ tegen elkaar in de Hoeksteenkerk in Monster. Dominee Jacob Korf, zelf ook samen met een man, trouwde hen. ,,Men gaat veel te veel uit van de heteronorm.’’

