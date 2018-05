Schutter achtervolgde slachtoffer vanaf Haagse woning en opende vuur in Delft

Bij de schietpartij, die op 6 april plaatsvond, raakte één persoon lichtgewond. Niet als gevolg van een kogel, maar door een val. Volgens de politie had de dader het op het slachtoffer gemunt.



Uit bewakingsbeelden blijkt dat het 55-jarige slachtoffer vanaf zijn woning in Den Haag, via de Lozerlaan en de Westlandseweg, gevolgd werd tot in Delft. Hier arriveerde de man kort na 10.00 uur op de Amalia van Solmslaan, waar hij zijn auto parkeert. Hij was net uitgestapt om naar het koffiehuis aan de Schoemakerstraat te lopen, toen er een witte Peugeot 308 aan kwam rijden.



De bijrijder van de Peugeot stapte uit en schoot gericht op het slachtoffer, die op tijd weg wist te duiken en hierdoor niet geraakt werd. Wel viel de man, waardoor hij gewond raakte aan zijn handen. Het slachtoffer stond na zijn val op en ging op de vlucht, in de richting van de Schoemakerstraat. Hij werd nog even gevolgd door de schutter, die het vervolgens voor gezien hield en terug de auto in ging. De auto reed vervolgens weg in de richting van de Nassaulaan. Deze werd nog diezelfde avond uitgebrand teruggevonden in Heusden. Het voertuig bleek op 20 februari te zijn gestolen in Heelweg.



Het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij loopt nog. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.