Schutter ’t Koetsiertje krijgt geen gratie want situatie nabestaanden dodelijke schietpartij ‘schrijnend’

De schutter Cevdet Y. kreeg levenslang, maar probeert al jarenlang onder de straf uit te komen. Woensdagochtend eiste zijn advocaat in een kort geding bij de Haagse rechtbank dat hij gratie krijgt. In 2001 werd Y. vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een tbs-kliniek.

Hij ging op verlof en mag sinds enkele jaren onder toezicht buiten de kliniek wonen bij zijn gezin. Voor C. is dat niet voldoende. Hij vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. In februari wees de staat het gratieverzoek echter af. Op het kort geding bij de Haagse rechtbank woensdag lichtte de landsadvocaat de afwijzing toe. ,,De situatie van de nabestaanden is schrijnend”, zei ze. ,,Ze hebben na de schietpartij hun leven niet of nauwelijks kunnen oppakken.”