Sein bij verraderlijke spoorwegovergang ’t Haantje staat voorgoed op rood: ‘Er is hier zo veel gebeurd’

Erasmus MC opent afdeling voor kankerpa­tiën­ten in Delft: ‘Groot gedeelte van deze patiënten woont ver’

14 april De oncologie-afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam opent donderdag een dependance in Delft in het gebouw van protonenkliniek HollandPTC aan de Huismansingel. Hier moeten straks mensen in dagbehandeling terecht kunnen om bijvoorbeeld hun chemokuren en immunotherapie te krijgen.