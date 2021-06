Seksend stelletje op bouwplaats omsingeld door politie: ‘Vooral de vrouw liet horen dat ze genoot’

Elke dag bikkelen voor schone Poptahof: ‘De meesten willen hier voor geen goud weg’

5 juni In een multiculturele wijk als Poptahof is het nooit saai. In tegenstelling tot wat veel Delftenaren denken, zou het gros van de bewoners de wijk voor geen andere willen ruilen. Verhuurder Woonbron doet er alles aan om dat zo te houden.